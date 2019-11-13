Калуга, 13 ноября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве подписали 12 ноября директор автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в рамках выездного заседания Комитета по цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Соглашение о сотрудничестве подписали директор автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

Подписанный документ предусматривает реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории региона, в том числе с учётом предложений организации «Цифровая экономика». В частности, планируется организовать совместную работу по запуску технологических решений в сферах государственного управления, здравоохранения, образования, городского хозяйства и других сфер для повышения эффективности удобства граждан.

«Соглашение означает серьезное намерение взаимодействовать в целях ускорения цифровой трансформации региона. И такое взаимодействие уже началось: сегодня мы вместе с региональными органами власти и экспертами бизнеса проводим «Цифровую прокачку», подбирая решения для удобства жизни и работы граждан Калужской области», — сказал Евгений Ковнир.

Конкретные цифровые решения, приоритетные для внедрения в Калужской области, будут определены в ходе «Цифровой прокачки». Выбранные кейсы планируется запустить в 2019—2024 годы.