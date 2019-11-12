Обнинск, Калужская область, 12 ноября, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Трехметровый композитный корпус, созданный специалистами Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех), станет щитом от солнечных лучей для зеркального рентгеновского телескопа и другого высокоточного оборудования российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», сообщает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Technologiya.ru Космическая обсерватории «Спектр-РГ».

Из-за особенностей орбитальной позиции обсерватории «Спектр-РГ» один из ее бортов будет постоянно находиться под воздействием солнечных лучей, а противоположный борт — в тени, что повлечёт неравномерную температурную нагрузку на аппарат. Термоустойчивые композитные материалы защитят телескоп и конструкционные элементы астрофизической обсерватории от рисков термической деформации.

«ОНПП «Технология» имеет полувековой опыт разработки инновационных неметаллических материалов и входит в топ-5 крупнейших производителей композитов в мире. В рамках проекта «Спектр-РГ» перед нашими специалистами была поставлена задача — создать жесткий каркас для телескопа ART-XC, а также разработать ряд других элементов конструкции аппарата, выдерживающих экстремальные условия эксплуатации. Предприятие успешно справилось с этим вызовом — по специальной технологии созданы композиционные компоненты, обеспечивающие легкость, прочность и стабильность размеров при мощном охлаждении и нагревании конструкции астрофизической обсерватории», — сказал Олег Евтушенко.

ОНПП «Технология» изготовило для обсерватории «Спектр-РГ» также элементы базового модуля служебных систем «Навигатор», который разработан в АО «НПО Лавочкина». В их числе — корпус, панели терморегулирования и панели радиаторов охлаждения аккумуляторных батарей.