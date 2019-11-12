Ярославль, 12 ноября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Известный российский художник, блогер и музыкант Вася Ложкин собирается открыть в Ярославле точку общепита. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети художника. Также Вася Ложкин опубликовал видео, которое рассказывает о новом проекте.

Картина Васи Ложкина

«Мы с товарищами решили открыть пункт общественного питания для широких слоев населения. Но не простой, а моднейший и концептуальный. Со странным названием «БАРМУЗЕЙ». И хотим обармузеить всю страну, а потом и весь мир. И всю Галактику. Основным блюдом хотим сделать чебуреки. Чебурек — это вкусно, все любят чебуреки», — написал художник в социальных сетях.

Развлекательное заведение Вася Ложкин намерен оформить картинами с котами и продавать в «бармузее» соответствующие сувениры. Как ранее сообщало ИА REGNUM в июле этого года художник организовал в Ярославле выставку своего творчества, которая работала в Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике.