Барнаул, 12 ноября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Глава российского правительства Дмитрий Медведев только что прибыл из Новосибирска в Барнаул, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Эта трёхчасовая поездка была осуществлена сегодня вечером, 12 ноября. В качестве средства передвижения был выбран вагон железнодорожного поезда, где Дмитрий Медведев успел провести совещание, в ходе которого были рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По прибытии в Барнаул Дмитрий Медведев проведёт рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Напомним, 13 ноября глава российского правительства побывает в селе Санниково Алтайского края, где состоится совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. Также председатель Правительства РФ осмотрит ряд социальных объектов села.

Вероятно, поэтому, несмотря на метель, местные власти принялись стричь сухую газонную траву и сажать деревья при —15 °C.

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ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с поездкой Дмитрия Медведева в Сибирь.

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