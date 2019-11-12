Горловка, ДНР, 12 ноября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Следователи ДНР доказали причастность 15-летнего подростка к убийству и ограблению 22-летней жительницы Горловки, сообщили 12 ноября в пресс-службе МВД ДНР.

Андрей Бутко Полиция ДНР

«В рамках расследования уголовного дела по факту грабежа и убийства 22-летней горловчанки оперативники установили, что 15-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс жертве несколько ударов по голове, после чего задушил», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наказание за подобное преступление предусматривает пожизненное содержание под стражей либо смертную казнь. По данным ведомства, преступление было совершено в середине июня 2019 года. Подростка задержали по горячим следам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине двое несовершеннолетних, которые принимали участие в избиении раввина, получили по семь лет тюрьмы. Остальные участники смертельного нападения получили 9 и 11 лет тюрьмы.

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