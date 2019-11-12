Курган, 12 ноября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. В Курганской области проводится конкурс православной иконописи в исполнении заключённых. Иконы выставлены на суд зрителей в приходе Благовещения Пресвятой Богородицы столицы Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСИН.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области Выставка-конкурс по иконописи среди заключённых Курганской области

Конкурс является отборочным этапом Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Первые посетители выставки положительно отзываются о работах заключённых зауральских колоний.

По итогам выставки будут определены работы-победители, которые направят на финальный этап конкурса в Москву.