Москва, 12 ноября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Кудрин считает, что в России есть финансовый резерв на усиленную борьбу с бедностью (200 млрд руб.) На самом деле по факту получится не так много: около 10 тыс. руб. в год на человека, который социально не защищен, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя слова главы Счетной палаты РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Для того чтобы эти средства изыскать и распределить так, чтобы от них был толк, нужно пересмотреть расходы бюджета.

Кудрин прав, и в текущем своем финансовом состоянии Россия вполне может себе позволить такие траты, раз бюджет профицитный.

Нет смысла копить эти деньги на иллюзорный «чёрный день», если для огромного количества людей в России этот день уже сегодня.

Если в этом ключе удастся пересмотреть и программу адресной поддержки малоимущим, например, то будет очень хорошо.

Она давно нуждается в реформировании и оптимизации, с тем чтобы поддержка была именно той, которая нужна, а не той, которую оказать проще всего», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, а также как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной.

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