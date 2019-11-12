Париж, 12 ноября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Нацеленность России и Сомали на углубление политического диалога и координацию внешнеполитических подходов на международной арене подтвердили глава МИД РФ Сергей Лавров и сомалийский премьер-министр Хасан Али Хайре в ходе встречи на Парижском форуме мира. Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба российского МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В частности, стороны вместе нацелены на противодействие терроризму. Лавров и Али Хайре подчеркнули, что правительство Сомали должно продолжать усилия по установлению мира в стране. Политики также выразили поддержку Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

Как сообщало ИА REGNUM, выступая в Париже, Лавров в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.