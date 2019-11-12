Армения, 30 декабря, 2010, 16:49 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Армении застраховано 40% машин, сумма выплаты за страховку которых составляет 1,5 млрд драм. Страховые компании будут работать также завтра до полудня и возобновят свою работу с 3 января. Об этом сегодня, 30 декабря, на встрече с журналистами сказал начальник управления политики финансовой системы и финансовой стабильности Центрального банка Армении Ваге Варданян, прогнозируя, что после новогодних праздников почти 50% машин будут застрахованы.

Начальник управления представил комментарии по ряду волнующих общество вопросов. По его мнению, если гражданин не может выплатить годовую плату за страховку машины, то может это сделать посредством нескольких банков, сотрудничающих со страховыми компаниями, которые предоставят кредит для этой цели.

В этом случае возможно также выплачивать сумму за страхование по частям. Если водители не могут сразу же приобрести страховой полис за год, то у них есть возможность воспользоваться краткосрочной страховкой, начиная с трехмесячного срока.

Водители, имеющие проблемы со страховыми компаниями, могут обращаться к Примирителю финансовой системы. Водители автомобилей, импортируемых в Армению с 1 января, в обязательном порядке обязаны приобрести страховой полис. Те поставщики, для которых Армения является транзитной страной, должны осуществить страхование в пределах установленного срока.

Исполнительный директор Бюро автостраховщиков Армении Ваган Аветисян напомнил, в страховая система "Обязательного страхования исходящего из ответственности при использование транспортных средств" также гарантирует выплату компенсации виновной стороны за причиненный вред. Следовательно, она рекомендует всем водителям в случае аварии обязательно держать в курсе страховую компанию.

Прогнозируется, что в результате внедрения данной системы количество зафиксированных ДТП резко увеличится. Страховое бюро уже осуществляет переквалификацию экспертов, оценивающих ущерб.

Бюро разработало порядок системы предоплаты, что не зафиксировано в страховой системе ни одной страны. Это означает, что люди, получившие телесные увечья в результате ДТП, в первый же день получат медицинскую компенсацию от страховой компании своей машины - в размере 250 тыс. драм за одного человека. "После окончательного решения страховая компания осуществит расчет", - подчеркнул Ваган Аветисян.

"Отсрочка закона, не станет отсрочкой внедрения системы", - в свою очередь предсказал Ваге Варданян, напомнив водителям, что в случае не осуществления страхования, они будут вынуждены выплачивать штрафы в большом размере. С января следующего года будут установлены отдельные требования по отношению к страховым агентам, чтобы избежать мошенничества.

На данный момент количество "потерянных" агентами полисов составляет 20. Тем, кто страхуется, рекомендуется быть бдительными и не обманываться на дешевые предложения. Полисы, предлагаемые по цене ниже минимальной, являются фальшивыми и не могут гарантировать компенсацию.

Со всеми вопросами, связанными с компанией "обязательного страхования, исходящего из ответственности при использование транспортных средств", водители могут звонить в Армении по следующим номерам "горячей" линии: 59-26-97, 58-00-43 и 58-00-34.