Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Стивен Кинг прокомментировал слабое выступление в кинопрокате фильма режиссёра Майка Флэнегана «Доктор Сон», в основу которого лёг роман, являющийся продолжением «Сияния». Соответствующую публикацию он разместил 11 ноября на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Доктор Сон» реж Майк Флэнеган. 2019. США, Великобритания Флешбэк

Писатель заявил, что он «в основном пишет книги» и «надеется на лучшее», и вновь повторил, что «фильм Майка Фланагана отличный», несмотря на то, какие результаты он показывает в прокате.

«Если люди решают не идти, это их выбор, но когда что-то (сделано — ИА REGNUM) хорошо, то я болею за это», — написал Кинг.

«Доктор Сон» вышел в широкий кинопрокат США 8 ноября 2019 года. В первые выходные показов картина собрала на домашнем кинорынке $14,1 млн, при том, что её бюджет составил $50 млн. Общемировые сборы картины на текущий момент составляют $34,1 млн.