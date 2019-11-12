Москва, 12 ноября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Подготовка к выборам в Российскую академию наук, которые состоятся 14 ноября, организована достаточно прозрачно для научной общественности. Об этом сегодня, 12 ноября, в ходе встречи с президентом РАН Александром Сергеевым заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Академия Наук в Москве

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«Среди кандидатов, слава богу, не видно людей, не имеющих выдающихся заслуг перед наукой и не имеющих выдающихся открытий», — отметил глава государства.

Путин пожелал всем претендентам удачи и подчеркнул, что все они — люди «очень достойные, имеющие действительно право претендовать на то, чтобы быть избранными и членом-корреспондентом, и действительным членом Академии наук».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году объявлено 76 вакансий академиков и 171 вакансия членов-корреспондентов по 13 отделениям. Так, выборы планируются в головной структуре РАН, а также Уральском, Сибирском и Дальневосточном отделениях академии.