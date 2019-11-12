Кишинёв, 12 ноября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк может готовить самолёт для возвращения в Кишинев, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 ноября, политолог Александр Ангели, комментируя отставку правительства этой страны.

codrinius Владимир Плахотнюк

Как сообщалось ранее, парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду.

«После отставки правительства Майи Санду Молдавия входит в новый политический кризис, который закончится либо досрочными парламентскими выборами, либо реставрацией прежнего олигархического режима, только с новым балансом сил. За отставку правительства Санду социалисты Игоря Додона голосовали вместе с демократами Владимира Плахотнюка. Теперь они могут сформировать новую коалицию — либо открыто и официально, либо через назначение миноритарного правительства, которое поддержит фракция Демпартии либо её часть.

При любом из сценариев страну ждет новая политическая поляризация. А ключевой ставкой, помимо возможных досрочных парламентских выборов, являются выборы президента, которые пройдут в конце 2020 года и на которых Додон попытается переизбраться на второй срок. Теперь его главным конкурентом может снова стать Майя Санду, для которой главной станет антикоррупционная повестка и то, что социалисты скинули ее правительство, испугавшись реформы юстиции.

Ну и где-то в США (по другим данным, в Румынии или на Украине) всему этому аплодирует олигарх Владимир Плахотнюк. Сегодня у него появился шанс вернуться в Молдавию. Пусть и не сразу, но в среднесрочной перспективе, Плахотнюк может готовить самолет для возвращения в Кишинев. Дело его живет», — отметил Александр Ангели.