Каир, 12 ноября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. На продолжение активного военного и военно-технического сотрудничества с Арабской Республикой Египет настроена Россия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая 12 ноября в Каире на на пленарном заседании совместной российско-египетской комиссии по ВТС.

Армия Египта

Москва намеренаи дальше взаимодействовать с Каиром в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Одна из первоочередных задач общей работы — повышение обороноспособности Египта, сказал Шойгу.

Министр отметил динамику и положительный настрой в развитии отношений двух стран в последние годы.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу прибыл в Египет 12 октября для обсуждения условий военно-технического сотрудничества.