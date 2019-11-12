Киев, 12 ноября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Встречаться с президентом России Владимиром Путиным в формате «с глазу на глаз» — не самая лучшая идея украинского президента Зеленского, заявил сегодня, 12 ноября, украинский политолог Кирилл Сазонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт отметил, что «откровенный разговор в узком кругу», в принципе, может быть эффективным, но не в этом случае.

«С Путиным лучше встречаться при авторитетных свидетелях… при неумеренных аппетитах президента России Меркель и Макрон могут поддержать позицию Украины с большой долей вероятности из соображений сохранения собственной репутации», — отметил украинский эксперт.

Также политолог подчеркнул, что в Кремле четко знают, чего хотят и как к этому идти, — в отличие от Зеленского с его абстрактным «договоримся посередине».

«Ну и опыт таких переговоров несопоставим, увы», — резюмировал Сазонов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня экс-президент Казахстана Назарбаев сообщил, что украинский лидер уже дал свое согласие на встречу «тет-а-тет», об этом уведомлен и президент России. Переговоры могут пройти на нейтральной территории, в Казахстане.

Украинские эксперты, обсуждающие возможность встречи президентов, фактически поделились на 2 лагеря. Одни утверждают, что такая встреча возможна, только если РФ подпишет капитуляцию; часть украинских экспертов полагает, что «прямые» переговоры с президентом России — хороший шанс для Зеленского.