Москва, 12 ноября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Борьба с бедностью является приоритетной задачей правительства России на ближайшие годы. О чем не раз заявлялось на самых высоких уровнях, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Цитата из к/ф «Богач, бедняк...» реж Арунас Жебрюнас. 1982. СССР Где деньги?

«Однако, если учесть, какая часть граждан едва сводит концы с концами, принять во внимание непомерные по величине налоги и тарифы на жизненно необходимые блага (ЖКХ, транспорт и пр.), высокий уровень самозанятости, неспособность государства оказывать эффективную адресную поддержку льготным категориям нуждающихся, то становится очевидным, что предложенная сумма в 200 млрд рублей в год мало повлияет на сложившуюся ситуацию.

Это всего 10 тыс. рублей на человек, или 833 рубля в месяц. Конечно, малоимущие будут рады и такой помощи, в этом сомневается не приходится. Но 833 рубля никак не помогут выбраться из тисков бедности подавляющему большинству тех, кто проживает в нищете.

Для того, чтобы радикально изменить ситуацию, требуются куда более глубокие реформы в экономике в целом, создание стимулирующих мелкое предпринимательство мер, устранение административных барьеров для тех, кто хочет открыть свой бизнес.

Иными словами, простая раздача денег хоть и будет воспринята благосклонно некоторой частью населения, неспособна изменить ситуацию коренным образом. А вот если дать возможность людям зарабатывать себе на жизнь своим трудом и талантами, предоставляя им для этого максимально благоприятные условия, это позволит людям не просто повысить свое благосостояние, но и почувствовать определенную уверенность.

Правда, если все смогут обеспечивать себя самостоятельно, тогда и зависимость граждан от государства станет меньшей. Вопрос, насколько это нужно власть предержащим», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, а также как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной.

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