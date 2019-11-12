Тбилиси, 12 ноября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. 12 ноября пленарное заседание парламента Грузии проходило в крайне шумной и неспокойной обстановке. Депутаты должны были согласовать проведение парламентских выборов в 2020 году только по пропорциональной системе с нулевым барьером. Независимые депутаты и представители правящей партии «Грузинская мечта» обменивались взаимными оскоплениями. Перепалка привела к физическому противостоянию. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Зал заседаний в парламенте Грузии. Тбилиси

Парламентарии в обращениях друг к другу использовали нецензурные выражения. Спор между членом парламентского большинства Кобой Лурсманашвили и независимым депутатом Леваном Гогичаишвили завершился физическим противостоянием. После этого в заседании объявили перерыв.

Затем депутат от партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили назвала представителей «Грузинской мечты» «шавками» лидера партии олигарха Бидзины Иванишвили. В ответ вице-спикер парламента Звиад Дзидзигури спросил, понравится ли ей, если он назовет ее «саакашвилевским пуделем».

В словесных перепалках также затронуты такие непростые для грузинского общества вопросы, как отношение к нашумевшему фильму «А потом мы танцевали» о грузинских танцорах-геях, планы Бидзины Иванишвили по восстановлению курортов Цхалтубо.

Как сообщалось ранее, 12 ноября парламент Грузии на пленарной сессии начинает обсуждение конституционных изменений о переходе на пропорциональную избирательную систему.