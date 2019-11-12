Москва, 12 ноября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В России предложили отменить ограничения по крепости пивных напитков, так как это ограничивает их возможности по импорту алкогольной продукции и создает неравные условия конкуренции в рамках действия правил ВТО. Формально придраться к их требованиям сложно — всё действительно так, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение не ограничивать крепость пивных напитков.

StockSnap Пиво

«С другой стороны, требования по ограничению крепости пивных напитков вводились именно из-за необходимости регулирования этого рынка с точки зрения защиты от контрафактной продукции и под знаменем борьбы за здоровый образ жизни.

Ни для кого не секрет, что именно пиво и пивные напитки являются излюбленным блюдом немалой части российской молодежи. Причем, в виду доступности крепких пивных напитков, последние пользовались особой популярностью.

Это не только способствовало возникновению так называемого «пивного алкоголизма», ухудшало криминогенную остановку в стране, но и негативно сказывалось на демографической ситуации.

Так что весьма вероятно, что предложение производителей и реализаторов пива и пивных напитков не найдет поддержки у законодателей, либо, если и будет принято, то с существенными ограничениями», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами.

Читайте также: В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков