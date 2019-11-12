Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче из федеральной собственности в собственность Ростовской области стадиона «Ростов Арена».

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-Арена

«Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, расположенные в Ростове-на-Дону, ул. Левобережная, по перечню согласно приложению», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Передача имущества будет осуществлена до 1 января 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ранее заявлял, что управлять стадионом могла бы администрация жёлто-синих. Это заявление последовало после серии скандалов с управляющей компанией «Спорт-Ин».