Киев, 12 ноября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. У окружении президента Украины Владимира Зеленского есть люди, которые принципиально против любого рода переговоров по Донбассу.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия в интервью «ЛИГА», материал опубликован сегодня, 12 ноября.

По словам Арахамии, эти люди считают, что Украине надо накапливать ресурс — военный, дипломатический, экономический ‑ и потом выходить с другой переговорной позицией.

«Но накопление ресурсов занимает три-четыре года. У нас нет мандата на три-четыре года ожидания, поскольку электорат просил двигаться в сторону мира. Каким образом он будет достигнут — это большой вопросительный знак. Но если не двигаться, то мы просто залипаем на одном месте», — отметил Арахамия.

Соратник Зеленского прогнозирует, что до 20 декабря встреча в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе случится, хотя Россия, заявил он, «всячески петляет от нее».

«Президент Зеленский постоянно общается с Меркель и Макроном, и напоминает, что все взятые на себя обязательства мы выполняем. Соответственно у русских будет очень плохая позиция, если они будут отказываться непонятно из-за чего. Они пытались включить туда газ (в переговорный процесс по Донбассу) и любым способом избежать этого процесса. Но, мне кажется, их додавят», — спрогнозировал Арахамия.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент преждевременно говорить о встрече президентов в «нормандском формате», поскольку «по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня».

12 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что по требованию российской стороны советники президентов Украины, РФ, Германии и Франции разработали и согласовали документ, который должен быть подписан во время встречи. Вместе с тем, по словам дипломата, этот документ почти «пустой», так как нет никаких дат и четких договоренностей.

Также стоит отметить, что последние дни на Украине с подачи партии «Голос» активно обсуждается вариант «заморозки» конфликта в Донбассе.