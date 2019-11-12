Тамбов, 12 ноября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области НКО предоставляют социальные услуги почти 2 тыс. тамбовчан, из них 1887 получают услуги в форме социального обслуживания на дому, 109 — в стационарной форме, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В 2019 году пять некоммерческих организаций получают возмещение за оказанные услуги в виде субсидии

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает важным привлекать к оказанию социальных услуг населению некоммерческие организации. Внедрение практики привлечения НКО к оказанию социальных услуг осуществляется в регионе с 2016 года. За последние несколько лет Тамбовщина значительно продвинулась в этом вопросе. В регионе создан целый ряд механизмов, направленных на обеспечение доступа представителей «третьего сектора» к оказанию услуг в социальной сфере. В целях повышения эффективности и качества осуществления социального обслуживания населения в Тамбовской области создана уникальная социальная технология — передача на аутсорсинг услуг по социальному обслуживанию в стационарной форме.

«В 2016 году в соответствии с договором аутсорсинга некоммерческой организации «Надежда», которая занимается социальным обеспечением дома-интерната в селе Покрово-Марфино Знаменского района, из областного бюджета выделено около 6,7 млн рублей. На эти деньги закуплено медицинское и техническое оборудование, реконструирована прачечная, обновлён пищеблок, заменена посуда, приобретена новая бытовая техника, в нескольких палатах установлены функциональные кровати для подопечных, лишённых возможности передвигаться. При этом экономия бюджетных средств на социальное обслуживание граждан в некоммерческой организации составила около 1 млн рублей», — рассказала и.о. начальника управления экономической политики администрации области Ирина Пустовит.

Отметим, что в 2019 году уже пять некоммерческих организаций получают возмещение за оказанные услуги в виде субсидии из бюджета области. Всего НКО области предоставляют социальные услуги почти двум тысячам тамбовчан, из них 1887 получают услуги в форме социального обслуживания на дому, 109 — в стационарной форме.

Также представителей «третьего сектора» привлекают и к организации летнего отдыха детей. НКО предоставляются субсидии, благодаря которым они могут реализовывать сертификаты на летний отдых детей. Сертификат даёт возможность родителям покупать путёвки со скидкой.

С 2018 года сертификаты успешно внедрены и в сферу дополнительного образования детей. Каждый родитель получает специальный сертификат, с которым в любой организации, в том числе созданной в форме социально ориентированной НКО, ребёнок получает право на бесплатное посещение кружков, секций и творческих объединений.

Кроме того, в регионе есть и успешная практика работы НКО в культурной сфере. В Тамбовской области по общественной инициативе создан первый и единственный в России мемориальный народный музей архиепископа Луки. Он зарегистрирован как автономная некоммерческая организация. На создание музея поступило более двух миллионов рублей пожертвований. Также автономная некоммерческая организация «Историко-культурный центр имени святителя Луки» неоднократно получала поддержку Фонда президентских грантов, администрации области, управления культуры и архивного дела.

Опыт Тамбовской области также представлен в специальном докладе Общественной палаты РФ об участии НКО в оказании услуг в социальной сфере.