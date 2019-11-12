Париж, 12 ноября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Мы решим проблему, не волнуйтесь», — сказал в шутку Лавров, отвечая на вопрос, готовится ли Россия к выборам в США в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование «российского вмешательства» в выборы в США, которое почти два года проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, так и закончилось ничем. Приписываемый команде Дональда Трампа «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США, так и не был доказан.

Вместе с тем Мюллер считает, что вмешательство России во внутреннюю политику не прекратилось. Он утверждает, что Москва сделает «это снова» во время следующей предвыборной кампании.

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