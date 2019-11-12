Красноярск, 12 ноября, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В «Народном парке героев» в Свердловском районе Красноярска ко Дню Победы планируют установить скульптуру «Под знаменем Победы».

Скриншот со страницы паблика «Город Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» В Красноярске установят скульптуру «Под знаменем Победы»

В Красноярске уже прошла комиссия по приёмке этой скульптуры. Реализован первый этап — монумент выполнен в натуральную величину из глины. На втором этапе его отольют в бронзе. Для этого понадобится 8 тонн металла.

Автор композиции — Александр Ткачук. Отливать скульптуру в металле будет скульптор Константин Зинич, сообщает паблик «Город Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Монумент посвящён сибирским воинам, дошедшим до Берлина. Также композиция включает в себя фигуры добровольцев, ушедших на фронт, и стяг, пробитый пулями. Завершит композицию скульптура воина, вернувшегося с войны.

Открытие скульптуры планируют провести 8 мая 2020 года, в день капитуляции фашистской Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Лесосибирске Красноярского края после реставрации открыли мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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