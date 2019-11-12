Париж, 12 ноября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Позиция западных стран в отношении России как к «мировому полицейскому» Ближнего Востока является исключительно их изобретением, заявил 12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на российской сессии Парижского форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Знаете, такая позиция по поводу России как мирового полицейского — это исключительно западное изобретение», — сказал Лавров, отвечая на вопрос модератора о том, что Россию считают «шерифом Ближнего Востока».

По словам главы МИД РФ, такая логика не может применяться к тому, что наблюдается в Сирии, где, кроме Идлиба и нескольких частей Евфрата, террористы потеряли контроль над страной, и сейчас в САР правит правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, лавров 11 ноября прибыл в Париж с рабочим визитом. Министр примет участие во втором парижском Форуме мира. Также глава внешнеполитического ведомства ознакомится с представленными на форуме российскими проектами. Также на полях форума Лавров встретится с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

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