Санкт-Петербург, 12 ноября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Останки неизвестного человека, обнаруженные в реке Мойка во время поисков частей тела аспирантки СПбГУ, убитой доцентом Олегом Соколовым, не имеют отношения к этому громкому делу и, скорее всего, оказались в реке не по криминальным причинам.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

Напомним, 10 ноября во время поисков останков тела убитой девушки водолазы нашли на дне Мойки скелет другого человека.

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Как сообщает 12 ноября ТАСС со ссылкой на свой источник, найденный среди останков череп либо составлял часть учебного пособия для врачей, «либо его водой принесло из какой-либо могилы».

Ранее предполагалось, что по факту обнаружения останков будет возбуждено отдельное уголовное дело, но за отсутствием признаков криминала этого не произойдет.

Напомним, из рек Мойка и Екатерингофка накануне были извлечены все останки 24-летней Анастасии Ещенко, которую убил и тело которой расчленил ее сожитель, историк Олег Соколов. Обвиняемый отправлен в СИЗО по 8 января 2020 года. Следствие продолжается.