Москва, 12 ноября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Вопрос о том, какова реальная себестоимость добычи барреля нефти в России, однозначного ответа не имеет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя сообщение о дорогой добыче нефти в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Классическое определение себестоимости барреля добычи нефти или единицы иного полезного ископаемого (lifting costs) включает только непосредственные затраты на добычу барреля или иной единицы этого ресурса.

Однако на практике в себестоимость добычи входит намного больше статей расходов, чем прямые издержки на извлечение, например, налог на добычу полезных ископаемых, транспортные расходы, административные и управленческие расходы и т. д.

Также определение lifting costs подразумевает, что это постоянные издержки, и даже в периоды кризисов они практически не сокращаются, соответственно, они более точно позволяют нефтяным и другим добывающим полезные ископаемые компаниям планировать рентабельность добычи. Зато совокупные издержки на добычу барреля подходят больше для планирования долгосрочных производственных циклов.

Себестоимость добычи барреля нефти в России, если исходить из lifting costs, может составлять $3−5, но в случае если речь идёт о добыче «лёгкой» нефти, то есть не на морском шельфе, не из сланцевых пород и т. д. В Саудовской Аравии геологические условия для добычи нефти проще, поэтому там lifting costs на баррель нефти ниже, максимум $2,5−3.

Проблема в том, что лёгкой нефти становится всё меньше, и себестоимость добычи барреля трудноизвлекаемых запасов нефти в России, по разным оценкам, может колебаться в широких рамках: от $9 до $45 на баррель, в зависимости от того, где расположено месторождение. А с учётом совокупных затрат, минимальные затраты на добычу барреля нефти в России составляют $35, максимальные доходят чуть ли не до $55.

Так что оценки исследовательского агентства IHS Markit, на которые ссылается в своём меморандуме готовящаяся к IPO нефтяная корпорация Saudi Aramco, соответствуют действительности и заставляют задуматься о том, что затяжной нефтяной кризис, если цена барреля не будет превышать $35, может негативно сказаться и на российской нефтяной промышленности, и на экономике в целом», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в исследовании, опубликованном на сайте саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, говорится, что себестоимость нефти в России одна из самых высоких в мире.

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