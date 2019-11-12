Москва, 12 ноября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Эффективность трат остается ахиллесовой пятой российского бюджета, и кому как не главе Счетной палаты РФ об этом судить. Резервы для ее повышения есть и при соответствующей работе над ее улучшением могут и не понадобиться декларируемое Алексеем Кудриным перераспределение 200 млрд рублей в пользу наиболее социально незащищенных, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, комментируя слова Кудрина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Так по итогам 2018 года, сумма выявленных Счетной палатой нарушений и недостатков при поступлении и использовании бюджетных средств оказалась почти в четыре раза выше — 772,7 млрд руб. При этом за 2017 год цифры были еще более шокирующими — 1,9 трлн руб.

Изыскать эти 200 млрд руб., которые по оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), способны сократить число бедных на 40%, можно и без оптимизации текущего перечня льгот и категорий тех, кто на них может рассчитывать.

Достаточно посмотреть на параметры федерального бюджета на этот год: профицит в 1 трлн 480 млрд руб., расходная часть будет увеличена на почти те же 200 млрд руб. При том что в Фонде национального благосостояния по оценкам Минфина в 2020 году резервы превысят ориентир в 7% от ВВП, что откроет возможность для дополнительных расходов бюджета.

Но экономика ощутит лишь 15−20% от возможных трат для того, чтобы оградить рубль от чрезмерного укрепления. И средства эти будут направлены на развитие национальной экономики, эффект которых наименее обеспеченные слои граждан ощутят косвенно и не сразу.

Тем не менее поднятая главой Счетной палаты проблема повышения адресности социальной помощи требует внимания. По оценкам Всемирного банка, социальная помощь только в 20% случаев доходит именно до тех, кто в ней особенно нуждается. Многие граждане едва ли были бы против, чтобы те средства, которые идут на их льготы были перераспределены в пользу тех, для кого остро стоит вопрос о выживаемости.

В то же время для того, чтобы избежать потенциальных острых социальных последствий от такой трансформации необходимо повышать доверие граждан России к работе правительства, что нельзя представить в том числе без эффективной работы Счетной палаты РФ», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной.

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