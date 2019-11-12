Москва, 12 ноября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В Москве 12−13 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

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Второй уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду. Предупреждение действует с 21:00 12 ноября до 9:00 13 ноября.

Также «желтый» уровень объявили в Тверской, Ивановской, Владимирской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской. Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве «желтый» уровень опасности объявляли 9−10 ноября из-за сильного ветра.