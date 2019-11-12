Барнаул, 12 ноября, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Оживить территории Дальнего Востока способны не изменения пенсионного возраста и увеличение там числа пенсионеров, а меры, направленные на их экономическое развитие, считает алтайский депутат и кандидат медицинских наук Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение депутата Госдумы Николая Харитонова (КПРФ) вернуть дальневосточникам прежний пенсионный возраст, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«В настоящее время жители России, проживающие в тяжелых климатических условиях, пользуются разнообразными льготами в соответствии с Законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Одной из гарантий является и льготный пенсионный стаж, который никто не отменял.

Регионы с суровыми климатическими условиям характеризуются рядом вредных для жизни человека факторов, поэтому их заселение может быть оправдано только причинами экономического плана и связано с функционированием разного рода промышленных объектов. Пытаться искусственно «привязать» население к таким местностям, наверное, нецелесообразно.

Потому выгоднее всего проводить не поголовный охват некими льготами, а точечную работу с необходимыми специалистами, стимулируя их переезд оптимальными срочными трудовыми договорами. Оживить территории Дальнего Востока способны не изменения пенсионного возраста и увеличение там числа пенсионеров, а меры, направленные на их экономическое развитие — строительство дорог, предприятий, привлечение инвестиций».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с предложением вернуть дальневосточникам прежний пенсионный возраст — 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин — в очередной раз выступил председатель комитета Госдумы РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ). Но в администрации российского президента это предложение не нашло поддержки и осталось без оценки.

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