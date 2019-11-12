Кишинёв, 12 ноября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство страны во главе с Майей Санду. Как передает ИА REGNUM, за вынесение вотума недоверия кабмину проголосовали представители Демпартии и Партии социалистов — всего 61 из 101 депутата.

Max0697 Парламент Молдавии

Вотум недоверия правительству инициировали социалисты. Это произошло после того, как правительство Майи Санду 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Поправки касаются отбора и назначения генпрокурора. Социалисты и президент Игорь Додон — против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

Отметим, что правительство Санду было назначено парламентским большинством, состоящим из блока ACUM и пропрезидентской Партии социалистов. Чтобы отправить правительство в отставку, социалистам Игоря Додона пришлось объединить силы с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка, который из-за затягивания реформы юстиции по-прежнему контролирует ряд госструктур в Молдавии.