Москва, 12 ноября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Законопроект о порядке утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Ильдаром Гильмутдиновым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

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«Порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации определяется правительством Российской Федерации. Основанием для утверждения алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации является экспертная оценка Российской академии наук», — прописано в тексте законопроекта.

В целях единообразия при проведении языковой политики, направленной на сохранение, развитие и изучение всех языков народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, аналогичные подходы целесообразно использовать при регулировании вопросов, касающихся использования языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, указали авторы.