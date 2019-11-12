Калуга, 12 ноября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, находясь у входа в задние школу № 12 Калуги, 11 ноября насильно посадил в припаркованный автомобиль 9-летнего мальчика, вышедшего из школы после окончания занятий. Однако увезти ребенка похитителю не удалось — мальчик выбежал из машины. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM и. о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК России по Калужской области Елена Бросалина.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Незнакомец с места происшествия скрылся. Предположительно, его машина — внедорожник черного цвета. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Педагоги калужской школы № 12 получили указание усилить контроль за детьми и провести беседы с ними и с их родителями.

По факту попытки похищения ребёнка следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия». Похитителю грозит до 12 лет лишения свободы.