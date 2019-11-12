Астана, 12 ноября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Министерство обороны Казахстана планирует ежегодно экономить более 450 млн тенге ($1,16 млн) за счет оптимизации штатной численности ведомства, сообщили 12 ноября в пресс-службе оборонного ведомства республики.

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Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Глава оборонного ведомства рассказал о результатах анализа деятельности центрального аппарата министерства.

Ермекбаев отметил, что после оптимизации более 300 штатных единиц средства будут направлены на материальное стимулирование воинского состава.

Напомним, в начале марта 2019 года в министерстве обороны Казахстана заявили, что программа оптимизации ведомства позволит сэкономить 1 млрд тенге ($2,64 млн).

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