Санкт-Петербург, 12 ноября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Показатели речной навигации в Петербурге в 2019 году заметно снизились как по количеству судозаходов, так и по числу перевезённых пассажиров, по сравнению с 2018 годом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил и. о. директора «Агентства внешнего транспорта» Евгений Батраков.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая набережная

На падение спроса на прогулки и поездки на речном транспорте повлияло несколько факторов. Во-первых, в прошлом году в Петербурге проходили крупные мероприятия, в том числе и чемпионат мира по футболу; кроме того, по словам спикера, температура воздуха год назад была в среднем на пару градусов выше.

«В текущую навигацию на речных круизных судах в Санкт-Петербург прибыло 95 645 туристов, это на 11% меньше чем в прошлом году. Пассажирскими причалами осуществлено 477 судозаходов, тут тоже снижение на 15%», — отметил спикер.

Данные по речным перевозкам пока еще не окончательные, однако специалисты отмечают, что экскурсионно-прогулочными маршрутами в этом году воспользовались 1,736 млн пассажиров, что примерно на 15% ниже, чем в прошлом году. Транспортными скоростными маршрутами воспользовались 864,5 тыс. пассажиров, что на 14% ниже чем в прошлом году.

«В целом в среднем членами Ассоциации владельцев пассажирских судов перевезено 2,6 миллиона пассажиров, что на 15% ниже, чем в 2018 году, также примерно 390 тысяч перевезено судоходными компаниями, которые не вошли в ассоциацию», — пояснил Батраков.

В свою очередь президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимир Родионов отметил, что ещё одним фактором снижения спроса на речные прогулки стали многочисленные ремонты набережных и мостов города, ограничивающие работу на воде.

«В то же время надо отметить, что если количество прогулок по рекам и каналам упало на 2/3, то количество перевезенных пассажиров по реке Неве и Финскому заливу выросло в полтора раза. Таких показателей ещё не было», — подчеркнул Владимир Родионов.

Также спикер отметил, что растет популярность перевозок по типу «хоп-он хоп-офф». Этот тип экскурсионных туров позволяет прогуляться с экскурсией по рекам и каналам Петербурга, остановиться у основных достопримечательностей города, при этом в течение всего дня можно покидать теплоход и вновь подниматься на палубу.

«В 2017 году этим воспользовались 25 тысяч человек, в 2018 году — 60 тысяч, а в текущем — 217 тысяч человек, что говорит о значительном увеличении спроса на этот тип перевозок. В этом году добавилось два новых маршрута», — резюмировал Родионов.

Напомним, пассажирская навигация в Петербурге завершится 15 ноября.