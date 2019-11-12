Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 ноября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. 8 ноября 2019 года в Переславле-Залесском Ярославской области состоялось торжественное открытие памятника художнику Дмитрию Николаевичу Кардовскому. Об этом сообщается на официальном сайте Российской Академии Художеств.

Rah.ru Памятник Дмитрию Кардовскому

Памятник установлен на территории Дома творчества им. Д.Н. Кардовского. На открытии присутствовали авторы скульптурной композиции — скульптор Андрей Балашов и архитектор Вячеслав Бухаев, сотрудники Дома творчества, Переславского музея-заповедника, скульпторы и художники, почитатели творчества Дмитрия Кардовского.

Дмитрий Николаевич Кардовский (1866−1943) — выдающийся русский и советский художник, график, мастер книжной иллюстрации, талантливый педагог. Он родился в усадьбе Осурово недалеко от Переславля. Значительная часть жизни Дмитрия Кардовского также была связана с Переславлем. В наследство от родственницы он получил городскую усадьбу с садом и домом, где прожил несколько лет, создал множество прекрасных работ.

В эти годы Дмитрий Кардовский и его жена Ольга Делла-Вос-Кардовская активно участвовали в культурной жизни Переславля-Залесского, сотрудничали с музеем-заповедником. После смерти Кардовского его дочь Екатерина Дмитриевна передала семейный дом Союзу художников. Теперь здесь располагается Дом творчества, носящий имя Дмитрия Кардовского. Сюда приезжают художники со всей России. Имя художника носит одна из улиц Переславля-Залесского, а также картинная галерея музея-заповедника.

Памятник Дмитрию Кардовскому создан и установлен на средства своего создателя — скульптора Андрея Балашова. Перед официальным открытием монумента участники церемонии посетили могилу Дмитрия Кардовского на территории Горицкого монастыря, где сейчас находится Переславский музей-заповедник.