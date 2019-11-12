Астрахань, 12 ноября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан. С этим предложением он выступил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 11 ноября, сообщает ИА REGNUM.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

По мнению главы региона, также существует риск того, что внедрение налогового режима для самозанятых приведёт к сокращению количества индивидуальных предпринимателей. Бабушкин поддержал позицию Минфина о том, что нужно внедрить механизм, который поможет выявить предпринимателей, которые хотят воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых.

«Мы предлагаем по итогам 2020 года рассмотреть возможность уточнения ключевых показателей эффективности национального проекта в этой части», — сказал он.