Москва, 12 ноября, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Российская оружейная компания «Мотовилихинские заводы» (входит в «Ростех») поставила министерству обороны РФ партию машин с реактивной системой залпового огня «Торнадо-Г» и выполнила заказ в рамках 2019 года. Сообщение об этом 12 ноября распространила пресс-служба компании.

Vitaly V. Kuzmin РСЗО «Торнадо-Г»

В заявлении отмечается, что заказ на ремонт систем «Град» и их модернизация до «Торнадо-Г» выполнена в срок и в полном объеме.

Комплексы «Торнадо-Г» являются усовершенствованными установками «Град». При модернизации на них устанавливается система спутниковой навигации, а также бортовой компьютер, который способен наводить ракеты на цели автоматически.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили в октябре, что заменят «Град» на «Торнадо-Г» на территории Крыма до конца текущего года.