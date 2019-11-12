Москва, 12 ноября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В России полная себестоимость нефти высокая. Стоимость добычи нефти напрямую зависит от технологии, нефтяных налогов и транспортировки, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя сообщение о дорогой добыче нефти в России.

ArtseBie Нефть

«По оценки Росстата, за II квартал 2019 года полная себестоимость российской нефти составляет $31,9 по среднему курсу без учета налогов. Это обусловлено сложностью извлечения нефти, то есть необходимы более дорогие технологии добычи, а также немаловажную роль играет транспортировка, из отдаленных районов. Она дороже.

Если же посмотреть себестоимость нефти с учетом налогов, то она резко вырастает, по разным оценкам в денежном эквиваленте составляет — около $40 за баррель. Налоги в нефтяной отрасли в России одни из самых высоких в мире, и тенденции к их снижению пока не наблюдается.

Более того, компании постепенно переходят к освоению более дорогих запасов в следствии истощения уже имеющихся, что требует больших затрат на извлечение нефти, транспортировку, содержание инфраструктуры.

Конечно, это означает, что себестоимость продолжит расти, а значит стоит ожидать и рост стоимость топлива в России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в исследовании, опубликованном на сайте саудовской нефтяной компании Saudi Aramco говорится, что себестоимость нефти в России оценена как одна из самых высоких в мире.

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