Москва, 12 ноября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Во всех без исключения российских регионах уже началась подача тепла. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании о ходе подготовки субъектов к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Он уточнил, что в двух регионах отопление есть не во всех муниципалитетах. Фактически же Россия вступила в отопительный период.

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По состоянию на 10 ноября готово к отопительному сезону более 95% объектов, включая 7,46 млн единиц жилого фонда и более 70 тыс. котельных. По данным на 1 ноября, на складах находится свыше 5,5 млн т угля и 2 млн тонн жидкого топлива. Это на 18% и 13% соответственно превышает планируемый объем.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в МЧС России проинформировали о готовности к зимнему периоду 98% объектов системы ЖКХ.

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