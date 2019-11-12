Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, 12 ноября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. В посёлке Воротынск Калужской области на месте заброшенного пустыря торжественно открыли новый благоустроенный парк, создание которого стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». На оборудование парка было направлено более семи миллионов рублей, сообщает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации министерства строительства и ЖКХ региона.

Фото предоставлено администрацией посёлка Воротынск. Фонтан

В 2019 году был завершён первый этап строительства — пустырь был расчищен, выполнена вертикальная планировка территории и её покрытие, установлены оригинальные парковые светильники, скамейки, урны, появился детский городок. В ближайшие годы территория парка значительно увеличится и все пространство бывшего пустыря будет облагорожено. Здесь появится крытая сцена и место для народных гуляний. Также общественное пространство наполнится спортивными и игровыми комплексами для подростков и молодежи.

В мероприятиях регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году принимают участие населенные пункты с численностью населения свыше тысячи человек всех 57 муниципальных образований. К настоящему времени завершены работы по всем 215 дворовым и 109 общественным территориям, что составляет 99% от запланированного объема. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено свыше 439 млн рублей. В планах 2020 года благоустройство 140 дворовых и 85 общественных территорий.