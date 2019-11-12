Архитекторы просят остановить «реновацию» в Ярославле
Ярославль, 12 ноября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Члены Ярославского отделения Союза архитекторов России и градозащитники обратилось с открытым письмом к заместителю председателя правительства области Роману Колесову, в котором просит вмешаться в ситуацию с «реновацией» квартала на углу проспекта Октября и улицы Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили авторы обращения.
Архитекторы считают, что это может привести к «градостроительной катастрофе». Проект реконструкции (реновации) комплекса зданий по проспекту Октября, дома 27, 29, 31, 33 был представлен компанией «Фора» на градостроительном форуме в Ярославле в сентябре.
Архитекторы считают планы застройки градостроительной ошибкой. Новые дома планируется строить на месте «соцпоселка завода синтетического каучука». Авторы обращения полагают, что он имеет архитектурную ценность как памятник конструктивизма.
Архитекторы считают, что планы реновации противоречат регламентам Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля. Проект планировки квартала они предлагают рассмотреть на заседании градостроительного совета с приглашением членов Ярославской областной организации Союза архитекторов России, представителей общественного Совета при департаменте охраны объектов культурного наследия.
Компания «Фора», которая планирует реновацию квартала, связана с депутатом Ярославской областной думы Романом Фомичевым.