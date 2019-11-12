Ярославль, 12 ноября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Проект благоустройства скверов на площади Труда, предложенный мэрией Ярославля, вызвал неоднозначную реакцию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Благоустройство общественной территории планируется провести в 2020 году на бюджетные средства в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Мэрия Ярославля представила концепцию благоустройства. В ходе рабочей группы по стратегии развития города свое мнение о концепции высказали ярославские архитекторы.

Мэрия Ярославля Благоустройство скверов на площади Труда

«Мы должны понимать ценовые берега. Бюджет не резиновый. Мы от всех ждем предложения. Сейчас представлены концепции архитекторов. Они нужны для того, чтобы не выходить к горожанам с чистым листом бумаги. Кто-то водитель трамвая, кто-то рабочий на предприятии. Они не знают тонкостей, но спросить их мнение мы обязаны. Проект будет корректироваться, постараемся сделать его ярче», — сказал главный архитектор Ярославля Артем Цимбалов.

Автором концепции благоустройства скверов на площади Труда выступает ярославский архитектор Павел Гребенщиков. В Ярославле он известен своим проектом IT-Центра, который возводится на месте бывшей гостиницы «Чайка».

«Это попытка оживить пространство. Это очень затемненная территория. Сейчас скверы практически необитаемы. Есть попытка их оживить, дать им новую жизнь, — заявил автор концепции благоустройства площади Труда Павел Гребенщиков.

Против данной концепции выступил бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович.

«Сквер на площади Труда — это кусочек эпохи развитого социализма. Это классика. Я бы с пиететом относился к тому, что было сделано раньше. Тот проект, которые предлагается, — это красиво, но он совсем не для этого места. Нужно сохранить историческую ценность. Не забывайте, что это фактически транзитная территория, болельщики идут на стадион «Шинник». Не нужно закрывать здесь все плиткой, давайте оставим зеленое пространство, — предложил Аркадий Бобович.

Действующий главный архитектор Ярославля тем не менее считает, что у представленной концепции есть перспектива.

«То, что есть сейчас, меня очень радует. По любому объекту можно сказать: зачем испортили? Возьмите, к примеру, Стоунхендж. Можно же сказать, вот была красивая зеленая трава, а вы ее испортили. По Юбилейному парку были голоса против. Но мы не прогадали», — подчеркнул главный архитектор Ярославля Артем Цимбалов.

Общественной обсуждение концепции благоустройства скверов на площади Труда состоится вечером 12 ноября.