Тбилиси, 12 ноября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе заявила, что после полной замены общественного транспорта в городе стоимость проезда не изменится. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

«Повышение цены на общественный транспорт не планируется. Государство продолжит субсидировать общественный транспорт, несмотря на то, что мы осуществляем довольно крупные капитальные инвестиции, и будем делать это и в следующем году», — сказала Битадзе.

Как пояснила заместитель главы администрации столицы, после задействования единой системы оплаты стоимость проезда будет рассчитываться в соответствии с тем, какую комбинацию выберет пассажир. По ее словам, льготные условия проезда, действующие в течение полутора часов, будут сохранены.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что Тбилисский метрополитен купит 40 новых вагонов на сумму в $60 млн, из которых составят 10 новых поездов. В октябре мэрия Тбилиси закупила 220 новых пассажирских автобусов.