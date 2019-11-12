Санкт-Петербург, 12 ноября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. За сутки число подписавшихся за отставку руководства СПбГУ, преподаватель которого Олег Соколов арестован за убийство и расчленение аспирантки, выросло более, чем в десять раз. Петиция на портале change.org собрала уже около 60 тыс. подписей.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

При этом накануне, утром 11 ноября, число подписей равнялось примерно 5 тысячам.

Авторы обращения требуют отстранить и привлечь к ответственности руководство вуза, так как подписавшиеся полагают, что оно не реагировало на жалобы о неадекватное и грубое поведение Соколова.

Подписавшиеся считают необходимым уволить из СПбГУ ректора Николая Кропачева, директора института истории Абдуллу Даудова, заместителя ректора по безопасности Елену Шарыгину, первого проректора Елену Чернову. Они также требуют от Генпрокуратуры и Следственного комитета проверить бездействие вышеназванных.

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Напомним, историк и «гуру реконструкции» наполеоновской эпохи, 63-летний Олег Соколов арестован по делу об убийстве и расчленении аспирантки и сожительницы, 24-летней Анастасии Ещенко. Его выловили из реки Мойки, когда он пытался утопить там сумку с руками погибшей.

В петиции авторы также требуют провести проверку деятельности 43 отдела полиции Петроградского района, чтобы выяснить судьбу заявления другой студентки Соколова от 2008 года, где, по сообщениям СМИ, она утверждала, будто Соколов ее пытал.

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«Виновные в этой ужасной трагедии должны понести наказание по всей строгости закона. Отчёт о проведенных мероприятиях в отношении вышеупомянутых должностных лиц должен быть представлен общественности через средства массовой информации», — гласит петиция.