Москва, 12 ноября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. 19 ноября в Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина стартует выставка «Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1», посвященная 180-летию со дня изобретения фотографии. На ней будут представлены уникальные работы Луи Дагера, Сергея Левицкого, Леона Жимпеля, Антонена Персонна, Стивена Шора, Хельмута Ньютона и других знаменитых авторов. Об этом сообщает портал BURO 24/7.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве

Экспозиция откроется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков и займет семь залов. Экспонаты для проекта предоставят Национальная библиотека Франции, Французское фотографическое общество, фотографическая Коллекция Остлихт в Вене и Государственный исторический музей в Москве. В экспозицию войдут 115 работ, существующих в единственном экземпляре, из музеев Франции, Австрии и России.

Директор Пушкинского музея Марина Лошак: «Фотография освободила живопись от утилитарной функции — изобразительной фиксации факта, что было одной из важнейших задач искусства. Можно сказать, что фотография во многом повлияла на эволюцию живописи, способствовала выявлению ее неповторимой специфики. Но фотография также многое вобрала в себя из многовекового опыта развития изобразительного искусства».

Выставка продлится до 26 января 2020 года.