Москва, 12 ноября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В Совфеде предостерегли от рассовывания наворованного по знакомым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Конституционный суд создал прецедент, и теперь, я думаю, вздрогнут коррупционеры разных мастей», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Применение «особых правовых мер» в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции, после определения Конституционного суда должно повсеместно войти в судебную практику, реализуя принцип неотвратимости наказания во всей его полноте, отметил сенатор.

«Рассовывать наворованное по знакомым, друзьям и родственникам больше не получится. Считаю, что это будет работать на профилактику коррупционных преступлений», — сказал Клинцевич.

Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети).