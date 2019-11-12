Новосибирск, 12 ноября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. На дороги Новосибирска и Новосибирской области для уборки снега сегодня, 12 ноября, было выведено более 800 единиц уборочной техники: комбинированные дорожные машины и тракторы со снегоуборочным оборудованием.

Анна Алябьева ИА REGNUM Снегопад в Новосибирске

«Сегодня началось первое в этом зимнем сезоне обильное выпадение осадков. Наше подведомственное учреждение — ТУАД — заключило контракты на зимнее содержание дорог с семью организациями, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. — На дороги для уборки снега сегодня выведено 825 единиц техники».

Напомним, что сегодня, 12 ноября, в Новосибирск с рабочей поездкой прибыл глава российского правительства Дмитрий Медведев.