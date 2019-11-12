Москва, 12 ноября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В ценах на нефть присутствует некий бычий оттенок в связи возможным урегулированием торгового конфликта между США и Китаем. Но дисбаланс спроса и предложения крупным инвесторам бывает довольно сложно оценить реальные перспективы глобального нефтяного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сейчас все замыкается вокруг предстоящего IPO Saudi Aramco и заседания стран ОПЕК в начале декабря. Учитывая тот факт, что цены на нефть торгуются выше $50 за баррель, и среднестатистическая цена на нефть торгуется в пределах $65, то из-за отсутствия объективных причин и стимулов роста цен на нефть Саудовская Аравия решила наконец-то провести долгожданное IPO Saudi Aramco.

Что касается рисков торговых войн, то нужно понимать, что как только торговая сделка будет достигнута, геополитический риск снова сможет перевести стрелки на другие ориентиры, а именно на количество буровых установок в США, которые окажут решающее влияние на цены.

Так что, если крупные инвесторы решат сделать ставку на рост нефтяных котировок, то им необходимо нужно будет следите за хедж-фондами, которые, похоже, считают, что у нефти есть место для роста, во многом благодаря позитивному движению в сделке между США и Китаем.

В течение первой недели ноября ставки хедж-фондов по сланцевой нефти марки WTI достигли максимума за месяц, несмотря на то, что американские производители сланца активно добывают нефть и увеличивают объемы поставок.

Хедж-фонды рассчитывают на экономическое улучшение от отсрочки торговой войны, и видят позитив для рынка нефти. Но многое будет зависеть от Ближнего Востока, поскольку более 60% нефтяных запасов сосредоточенно именно там.

В краткосрочной перспективе нефть будет опираться на публикацию данных по запасам сырой нефти от энергетических ведомств США, а также на новостной геополитический фон. Цена на нефть марки Brent будет торговаться в пределах $62,50, а сланцевая нефть WTI будет торговаться в пределах $56,85 за баррель», — считает эксперт.

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