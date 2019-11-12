Минск, 12 ноября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. «Белоруссия заинтересована в расширении связей с Польшей по вопросам региональной и международной безопасности, а также в контексте дальнейшего развития прагматичного диалога с Европейским союзом», — заявилАлександр Лукашенко, поздравляя от имени белорусского народа и себя лично президента ПольшиАнджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко пожелал Дуде крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а польским гражданам — мира и процветания, отметив: «Убежден, что более интенсивные торговые и деловые связи, совместные научные и образовательные проекты, сотрудничество организаций и учреждений позволят более эффективно использовать потенциал нашего соседства и будут способствовать укреплению конструктивных отношений».

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Напомним, в последние годы официальный Минск расширил контакты с представителями спецслужб США и ЕС, а также западными экспертами по «сдерживанию России». В октябре Лукашенко выступил на организованной МИД Белоруссии конференции по европейской безопасности, тон которой задали специалисты по противодействию «российской угрозе».

Также напомним, Варшава является куратором проекта Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Половина участниц проекта добивается членства ЕС.