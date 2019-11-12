Москва, 12 ноября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В случае провала по профильному экзамену ЕГЭ ученик сможет пересдать экзамен на базовом уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

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«Если кто-то выбрал профильный экзамен и по каким-то причинам не сдал на Едином государственном экзамене, правило, что можно пересдать этот экзамен в резервные дни на базовом уровне, сохраняется», — заявил Кравцов.

«И также соблюдается правило, если кто-то по каким-то причинам не сдал русский язык или математику на базовом или на профильном уровне, — уже опубликовали расписание, — в сентябре можно пересдать эти предметы, чтобы выпускник получил аттестат», — подчеркнул он.

Сегодня сдача ЕГЭ организована таким образом, чтобы создать максимально комфортные условия выпускникам, отметил он.