Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 13 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 13 ноября: в 1941 году в Туле формируют отряды истребителей танков из комсомольцев и молодежи. В 1943 году началась оборонительная операция на киевском направлении.

В этот день в 1942 году Иосиф Сталин утвердил план контрнаступления на Сталинград под кодовым названием «Уран».

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